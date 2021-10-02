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«Атлетик» обыграл «Алавес» благодаря голу Гарсии
Баски выиграли впервые за четыре матча
2 октября 07:19
Фото: Athletic
«Атлетик» в стартовом матче 8 тура Ла Лиги дома обыграл «Алавес».
Единственный мяч забил Рауль Гарсия в конце первого тайма. Он мог забить и раньше, но не реализовал 11-метровый.
«Атлетик» выиграл впервые за четыре матча.
Ла Лига. 8-й тур:
«Атлетик» – «Алавес» 1:0
Гол: Р. Гарсия, 44
«Атлетик»: Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Д. Гарсия, Венседор, Р. Гарсия (Сансет, 77), Беренгер (Уильямс, 66), Уильямс, Муниаин (Саррага, 78).
«Алавес»: Пачеко, Агиррегабириа (Гарсия, 74), Лагуардиа, Химо Наварро, Мязга, Дуарте, Мойя, Лум (Пина, 74), де ла Фуэнте (Гвидетти, 61), Силла (Хоселу, 46), Риоха.
Предупреждения: Наварро, Венседор, Беренгер, Р. Гарсия.
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