«Атлетико» с комфортным счетом переиграл «Барселону»

Команда Кумана продолжает падение

Фото: Twitter Атлетико

В матче 8-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимал «Барселону».

Команда Симеоне открыла счет в середине первого тайма, отличился Лемар. А в концовке первой 45-минутки Суарес закрепил преимущество «матрасников».

Вторая половина встреча прошла без забитых мячей, «Атлетико» контролировал ход игры, а «Барселона» не могла найти свои моменты.

«Атлетико» после этой победы сравнялся с «Реалом» по очкам, а «Барселона» осталась на 9-м месте в турнирной таблице.

Примера, 8-й тур

«Атлетико» – «Барселона» 2:0

Голы: Лемар, 23, Суарес, 44

«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо (Фелипе, 81), Льоренте, де Пауль (Триппьер, 46), Лемар, Коке, Карраско (Лоди, 81), Суарес (Гризманн, 72), Жоау Феликс (Корреа, 72).

«Барселона»: тер Стеген, Мингеса (де Йонг, 75), Араухо, Пике, Дест (Лангле, 86), де Йонг, Коутиньо (Фати, 64), Гави (Пуч, 75), Нико Гонсалес (Серджи Роберто, 46), Бускетс, Депай.

Предупреждения: Гави (20), де Пауль (45), Коке (78).