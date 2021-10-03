«Атлетико» с комфортным счетом переиграл «Барселону»
В матче 8-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимал «Барселону».
Команда Симеоне открыла счет в середине первого тайма, отличился Лемар. А в концовке первой 45-минутки Суарес закрепил преимущество «матрасников».
Вторая половина встреча прошла без забитых мячей, «Атлетико» контролировал ход игры, а «Барселона» не могла найти свои моменты.
«Атлетико» после этой победы сравнялся с «Реалом» по очкам, а «Барселона» осталась на 9-м месте в турнирной таблице.
Примера, 8-й тур
«Атлетико» – «Барселона» 2:0
Голы: Лемар, 23, Суарес, 44
«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо (Фелипе, 81), Льоренте, де Пауль (Триппьер, 46), Лемар, Коке, Карраско (Лоди, 81), Суарес (Гризманн, 72), Жоау Феликс (Корреа, 72).
«Барселона»: тер Стеген, Мингеса (де Йонг, 75), Араухо, Пике, Дест (Лангле, 86), де Йонг, Коутиньо (Фати, 64), Гави (Пуч, 75), Нико Гонсалес (Серджи Роберто, 46), Бускетс, Депай.
Предупреждения: Гави (20), де Пауль (45), Коке (78).
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