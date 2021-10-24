«Атлетико» сомневается, продлевать ли контракт с Суаресом

Уругваец может оказаться ненужным уже мадридцам

Луис Суарес / фото - Goal

Руководство мадридского «Атлетико» сомневается в будущем форварда Луиса Суареса в клубе, сообщает издание Marca.

Контракт уругвайского нападающего с «матрасниками» истекает следующим летом, и боссы мадридцев не спешат предлагать «Эль Пистолеро» новое соглашение.

В клубе планируют последить за состоянием и игровой формой футболиста, а лишь потом принимать решение.

Но окончательное слово будет за тренером «индейцев» Диего Симеоне, который и принимает основные решения по составу в команде.

В новом сезоне у Луиса 6 голевых действий в 11 матчах за «Атлетико».

Напомним, ранее Суарес назвал своего фаворита за Золотой мяч.