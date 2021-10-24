Суарес назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»
«Атлетико» сомневается, продлевать ли контракт с Суаресом
Уругваец может оказаться ненужным уже мадридцам
14:26
Луис Суарес / фото - Goal
Руководство мадридского «Атлетико» сомневается в будущем форварда Луиса Суареса в клубе, сообщает издание Marca.
Контракт уругвайского нападающего с «матрасниками» истекает следующим летом, и боссы мадридцев не спешат предлагать «Эль Пистолеро» новое соглашение.
В клубе планируют последить за состоянием и игровой формой футболиста, а лишь потом принимать решение.
Но окончательное слово будет за тренером «индейцев» Диего Симеоне, который и принимает основные решения по составу в команде.
В новом сезоне у Луиса 6 голевых действий в 11 матчах за «Атлетико».
Напомним, ранее Суарес назвал своего фаворита за Золотой мяч.
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