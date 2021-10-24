Суарес назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Луис Суарес / Фото: Football Espana

Форвард «Атлетико» Луис Суарес считает нападающего ПСЖ Лионеля Месси главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в этом году. Слова уругвайца приводит Ole.

Месси заслужил эту награду, потому что столько выиграл как игрок. Нужно всегда помнить о том, как сложно держать такой уровень год за годом. Вручая «Золотой мяч», нужно обращать внимание не только на то, что игрок сделал в течение года, но и смотреть на то, что это за игрок, что он делает год за годом. Я думаю, у Лео нет конкурентов».