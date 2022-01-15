Два гола за четыре минуты помогли «Атлетику» вырвать победу над «Атлетико» в 1/2-й Суперкубка Испании
«Атлетико» верит в Феликса и не отпустит его летом
Форварда поддерживает Симеоне
15 января 16:55
Фото: Marca
«Атлетико» не будет отпускать нападающего Жоау Феликса.
На игрока претендует «Манчестер Сити», но мадридцы не отпустят португальца. В клубе верят, что он станет лидером.
Также в 22-летнего Феликса верит Диего Симеоне. Как сообщает Marca, в «Атлетико» его называют неприкосновенным.
Напомним, что «Атлетико» заплатил 127 млн евро за Феликса «Бенфике».
В нынешнем сезоне на его счету три мяча и два ассиста в 18 матчах.
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