«Атлетико» верит в Феликса и не отпустит его летом

Форварда поддерживает Симеоне

Фото: Marca

«Атлетико» не будет отпускать нападающего Жоау Феликса.

На игрока претендует «Манчестер Сити», но мадридцы не отпустят португальца. В клубе верят, что он станет лидером.

Также в 22-летнего Феликса верит Диего Симеоне. Как сообщает Marca, в «Атлетико» его называют неприкосновенным.

Напомним, что «Атлетико» заплатил 127 млн евро за Феликса «Бенфике».

В нынешнем сезоне на его счету три мяча и два ассиста в 18 матчах.