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«Атлетико» забил самый поздний мяч в истории чемпионата Испании
Лемар отличился в воротах «Эспаньола» на 99-й минуте
12 сентября 18:58
Тома Лемар / Фото: Getty Images
Мадридский «Атлетико» забил самый поздний мяч в истории чемпионата Испании, сообщает Opta.
Вингер «Атлетико» Тома Лемар отличился в воротах «Эспаньола» (2:1) в матче 4-го тура Примеры на 99-й минуте. Точное время гола: 98:55.
Предыдущий рекорд принадлежал Коке Морено из «Леванте», который поразил ворота «Хетафе» в прошлом сезоне на 98:41.
Отметим, что «Атлетико» лидирует в турнирной таблице Примеры.
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