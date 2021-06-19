Тренер сборной Австрии прокомментировал некрасивый поступок Арнаутовича
Австрия лишилась полузащитника перед игрой с Украиной
Лазаро не сыграет в третьем туре
Фото: AP News
Полузащитник сборной Австрии Валентино Лазаро не сыграет против Украины.
Он получил травму в последней игре. Он чувствовал дискомфорт и в матче с Нидерландами, отыграв 21 минуту.
На данный момент игрок не тренируется с командой. Матч с «Сине-желтыми» он точно пропустит.
В стане Украины также есть потеря. Матч пропустит Александр Зубков. Игра состоится 21 июня.
Онлайн трансляция Украина – Австрия.
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