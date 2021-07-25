Авторитетный итальянский источник заявил, что вскоре Коваленко сменит клуб

Украинец перейдет в «Специю»

Виктор Коваленко / Фото: ФК Аталанта

Хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко перейдет в «Специю» на следующей неделе, сообщает Николо Скира на своей странице в Twitter.

По его информации, стороны уже договорились о переходе, это будет арендное соглашение.

Сейчас Коваленко восстанавливается после травмы и работаем по индивидуальной программе.

Ранее сообщалось, что Коваленко интересен «Эмполи».