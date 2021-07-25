Источник сообщил, когда Коваленко присоединится к «Специи»
Авторитетный итальянский источник заявил, что вскоре Коваленко сменит клуб
Украинец перейдет в «Специю»
25 июля 18:56
Виктор Коваленко / Фото: ФК Аталанта
Хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко перейдет в «Специю» на следующей неделе, сообщает Николо Скира на своей странице в Twitter.
По его информации, стороны уже договорились о переходе, это будет арендное соглашение.
Сейчас Коваленко восстанавливается после травмы и работаем по индивидуальной программе.
Ранее сообщалось, что Коваленко интересен «Эмполи».
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