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«Аталанта» решит судьбу Коваленко в клубе после аренды в «Эмполи»
Украинец получит шанс проявить себя
12:39
Виктор Коваленко / Фото - ФК Аталанта
Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко не будет выступать за клуб в следующем сезоне. Об этом сообщает Tuttoatalanta.com.
Источник подтверждает информацию о том, что украинец перейдет в «Эмполи». В рядах новичка Серии А он будет играть на правах аренды.
Она и определит дальнейшую судьбу хавбека в бергамском клубе. По ее результатам руководство определит, оставлять игрока у себя или выставить на продажу.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» будет выплачивать часть зарплаты Коваленко в «Эмполи».
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