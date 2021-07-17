«Аталанта» решит судьбу Коваленко в клубе после аренды в «Эмполи»

Украинец получит шанс проявить себя

Виктор Коваленко / Фото - ФК Аталанта

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко не будет выступать за клуб в следующем сезоне. Об этом сообщает Tuttoatalanta.com.

Источник подтверждает информацию о том, что украинец перейдет в «Эмполи». В рядах новичка Серии А он будет играть на правах аренды.

Она и определит дальнейшую судьбу хавбека в бергамском клубе. По ее результатам руководство определит, оставлять игрока у себя или выставить на продажу.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» будет выплачивать часть зарплаты Коваленко в «Эмполи».