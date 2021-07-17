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«Аталанта» решит судьбу Коваленко в клубе после аренды в «Эмполи»

Украинец получит шанс проявить себя
Футбол Серия А (Италия)
12:39
«Аталанта» решит судьбу Коваленко в клубе после аренды в «Эмполи»
Виктор Коваленко / Фото - ФК Аталанта

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко не будет выступать за клуб в следующем сезоне. Об этом сообщает Tuttoatalanta.com.

Источник подтверждает информацию о том, что украинец перейдет в «Эмполи». В рядах новичка Серии А он будет играть на правах аренды.

Она и определит дальнейшую судьбу хавбека в бергамском клубе. По ее результатам руководство определит, оставлять игрока у себя или выставить на продажу.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» будет выплачивать часть зарплаты Коваленко в «Эмполи».

Сергей Стаднюк
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Теги

Виктор Коваленко Эмполи Аталанта

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