«Аякс» разнес ПСВ, забив четыре мяча во втором тайме

В сумме амстердамцы отличились пятью голами

Фото: twitter.com/AFCAjax

«Аякс» в матче 10 тура чемпионата Нидерландов дома разгромил ПСВ.

Дерби и принципиального матча не вышло. ПСВ был неплох в первом тайме, но во второй половине «Аякс» прибавил и разнес соперника.

В сумме «Аякс» забил пять мячей и увеличил отрыв от ПСВ в таблице до четырех очков. Также команда лидирует в своей группе ЛЧ.

«Аякс» – ПСВ 5:0

Голы: Бергейс, 19, Аллер, 56, Антони, 66, Классен, 76, Тадич, 90

«Аякс»: Пасвеер, Мазрауи, Тимбер, Мартинес, Блинд (Тальяфико, 80), Антони (Нерес, 80), Бергейс (Классен, 69), Тадич, Гравенберх (Кудус, 79), Альварес (Схюрс, 88), Аллер.

ПСВ: Дроммел, Мвене (Тезе, 80), Рамальо, Боскальи, Макс, Брума (Вертессен, 58), Гетце (Гутьеррес, 80), ван Гинкел (Проппер, 72), Сангаре, Захави, Винисиус (Мауро Жуниор, 72).