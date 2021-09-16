«Аякс» в Португалии с Покером Алле уничтожил «Спортинг»

Нидерландцы начали разрывать соперника уже в начале матча





Фото: UEFA

В первом туре группе С «Аякс» в Португалии разгромно выиграл у «Спортинга» со счетом 5:1.



«Аякс открыл счет уже на 2-й минуте после того как Себастьен Алле забил головой с линии вратарской на добивании. Не успели команды опомниться, как ивуариец на 9-й минуте удвоил преимущество.

На 33-й минуте «Спортинг» сократил отставание после того как Паулиньо забил из острого угла. Но через 6 минут Стив Бергхейс подхватывает мяч у линии штрафной и вторым касанием забил в ближний нижний угол ворот.

Во втором тайме Алле забил два мяча и сделал счет разгромным. Сначала он в центре штрафной в касание переправляет мяч в сетку, а затем реализует выход один на один.

Лига чемпионов. Группа C. 1-й тур.

«Спортинг» – «Аякс» 1:5

Голы: Паулинью, 33 — Алле, 2, 9, 51, 63, Бергхюйс, 39

«Спортинг»: Адан, Порро, Нету, Феддаль, Инасиу (Эшгайю, 21), Рубен Винагре (Матеус Рейс, 46), Пальинья, Нунес, Нуну Сантуш (Тиагу Томаш, 60), Паулинью (Даниэл Браганса, 78), Жоване Кабрал (Сарабия, 46).

Запасные: Табата, Угарте, Гоуларт, Катаму, Браганса, Эштевеш

«Аякс»: Пасвеер, Мазрауи (Ренсх, 70), Мартинес, Тимбер, Блинд (Схюрс, 81), Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергхюйс (Тайлор, 77), Алле, Антони (Нерес, 70).

Запасные: Гортер, Тальяфико, Данило, Дарами

Предупреждения: Пальинья, Тимбер, Альварес, Феддаль, Тиагу Томаш, Мартинес.