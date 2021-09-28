«Аякс» «всухую» обыграл «Бешикташ» и закрепился в топе своей группы

Подопечные Эрика Тен Хага забили два безответных мяча

Аякс - Бешикташ / фото - Getty Images

Нидерландский «Аякс» добыл вторую победу в группе С Лиги чемпионов, «всухую» обыграв турецкий «Бешикташ». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Главным героем матча стал полузащитник «Аякса» Стивен Бергейс, отметившийся в этом матче одним голом и одной результативной передачей.

В группе «Аякс» занимает лидирующую позицию, имея 6 очков в активе (2 победы). Следом за ним идет дортмундская «Боруссия» с тремя очками и одним матчем в запасе. «Бешикташ» разместился на 3-й строчке (0 очков), а замыкает рейтинг квартета «Спортинг», с тем же нулем очков.

Лига чемпионов. Группа С. 2-й тур:

«Аякс» – «Бешикташ» 2:0 (2:0)

Голы: Бергейс (17), Аллер (34).

«Аякс»: Пасвеер, Мазрауи, Мартинес, Тимбер, Блинд, Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергейс (Классен, 72), Аллер, Антони (Нерес, 71).

«Бешикташ»: Дестаноглу, Розье, Нсакала, Саатчи, Мераш (Вардар, 73), Йылмаз (Тере, 46), Соуза, Учан (Озъякуп, 46), Боздоган, Караман, Батшуайи.

Предупреждения: Боздоган (75), Батшуайи (90)

Напомним, в параллельном матче «Шахтер» расписал ничью с «Интером».