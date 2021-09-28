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Лига чемпионов. «Шахтер» и «Интер» не выявили победителя. Как это было

Второй матч «горняков» в групповом раунде
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 сентября 21:28
Лига чемпионов. «Шахтер» и «Интер» не выявили победителя. Как это было
Фото: UEFA

«Шахтер» — «Интер» 0:0

93" Конец матча!

90" +2 минуты.

90" Чалханоглу с линии штрафной пробил в притирку со штангой.

87" После углового с правого фланга де Врей отлично пробил головой, но Пятов сделал прекрасный сейв.

86" Корреа издали закручивал под дальнюю штангу, от куда мяч вытянул Пятов – угловой.

85" Замена у «Шахтера». Марлос вместо Алана Патрика.

81" Замена у «Интера». Перишич вместо Димарко.

81" Замена у «Интера». Гальярдини вместо Весино.

81" Желтая карточка у «Интера». Дюмфрису за срыв перспективной атаки «Шахтера».

78" Замена у «Шахтера». Мудрик вместо Соломона.

78" Замена у «Шахтера». Кривцов вместо Исмаили.

74" Соломон в центре поля отдал мяч сопернику. И подобная игра у него весь матч. Первый кандидат на замену.

72" Замена у «Интера». Санчес вместо Мартинеса.

65" Чуть не привез «Шахтер» гол в свои ворота. Пятов выбил на мяч из ворот на сопернкиа, тот отдал на Мартинеса и Лаутаро запулил выше ворот.

64" Де Дзерби показали желтую карточку за бурные эмоции.

61" Исмаили вбегал в штрафную и пытался прострелить, но мяч ушел мимо ворот.

55" Замена у «Интера». Корреа вместо Джеко.

55" Замена у «Интера». Чалханоглу вместо Брозовича.

52Два момента Соломон запорол. Сначала в очередной раз в штрафной гостей пробил в соперника, а затем не смог исполнить пас на партнера вблизи ворот. Манор напрашивается на замену.

49" Тете вывел Додо к правому краю вратарской. Тот прострелил и если бы не Шкриньяр, то Педриньо занес бы мяч в ворота, а пока угловой.

46" Начался второй тайм!

45+3" Конец первого тайма.

45" +3 минуты.

45" После углового с левого фланга Джеко на дальней штанге пробил с метра выше ворот.

42" Додо выбегал в контратаку и опасно простреливал. Могло все быть опасно, если бы в штрафной было кому отдать мяч.

40" После углового с левого фланга Джеко на дальней штанге пробил с метра выше ворот.

34" После углового с левого фланга Джеко на дальней штанге пробил с метра выше ворот.

30" Педриньо из-за пределов штрафной пробил выше ворот.

25" Соломон снова врывался в штрафную и пробил прямо в игрока соперника. Манор мог бы придумать что-то более креативное.

20" Опасно у ворот «Интера». Патрик пробивал из разворота с 13 метров – заблокировали. На подборе был Тете, но его удар ушел мимо цели.

16" Алан Патрик примерно с 25 метров пробил в руки голкипера.

15" Барелла из-за пределов штрафной пробил в перекладину «Шахтера».

11" Замена у «Шахтера». Тете вместо Траоре.

10" Траоре увозят с поля на носилках.

8" Думфрис жестко упал с обратной стороны колена Траоре. Игру Лассина не продолжил. В большинстве случаев такое столкновение завершается разрывом крестообразных связок.

7" Думфрису чуть не дали выйти один на один на ворота Пятова, после чего мяч отлетел на Джеко, удар которого заблокировали.

5" Соломон прошел к линии штрафной «Интера» и пробил низом мимо ворот.

4" Ханданович забрал мяч после неудачного прострела Додо с правого фланга.

2" «Интер» очень высоко прессингует дончан. Давление оказывается уже на выходе из вратарской хозяев.

1" Матч начался!

Стартовые составы команд:

«Шахтер»: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Педриньо, Алан Патрик, Соломон, Л. Траоре.

Запасные: Трубин, Витао, Кривцов, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Конопля, Корниенко, Сикан, Бондарь.

«Интер»: Ханданович, Шкриниар, де Врей, Бастони, Думфрис, Барелла, Брозович, Весино, Димарко, Джеко, Мартинес.

Запасные: Кордаз, Раду, Гальярдини, Санчес, Коларов, Раноккья, Перишич, Корреа, Чалханоглу, Видаль, Д'Амброзио, Дармиан.

" Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua! Начинаем текстовую онлайн трансляцию матча «Шахтер» – «Интер».

Во вторник, 28 сентября, «Шахтер» на киевском НСК «Олимпийский» примет итальянский «Интер». Обе команды проиграли свои стартовые матчи группового раунда: «горняки» в первом матче уступили на выезде молдавскому «Шерифу», «Интер» дома — «Реалу».

За всеми перипетиями матча «Шахтер» — «Интер» следите в текстовой трансляции XSPORT.ua, которая пройдет в этой новости. Начало — 19:45. 

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Комментарии 1

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28 сентября 2021г. 21:25
Сколько уплОчено, чтобы мой любимый Интер до сих пор не забил ни единого гола в ворота Шахтёра?
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