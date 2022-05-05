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«Айнтрахт» став першим німецьким клубом в фіналі Ліги Європи, куди «Рейнджерс» не пустили «Лейпциг»

«Вест Гем» Андрія Ярмоленка в меншості поступився
Футбол Лига Европы UEFA
00:18
«Айнтрахт» став першим німецьким клубом в фіналі Ліги Європи, куди «Рейнджерс» не пустили «Лейпциг»
«Рейнджерс» пробилися до фіналу Ліги Європи / Фото - twitter.com/EuropaLeague

Визначилися обидва фіналісти Ліги Європи 2021/22. 18 травня на «Рамон Санчес Пісхуан» в Севільї, Іспанія між собою зіграють «Айнтрахт» Франкфурт та «Рейнджерс» Глазго.

Німці в своєму півфіналі зустрічалися з «Вест Гемом» Андрія Ярмоленка і після перемоги з 2:1 в першому матчі зуміли здолати англійців і вдома.

Вже на 17-й хвилині зустрічі «молотобійці» залишилися у меншості і швидко пропустили від Рафаеля Борре. Цікаво, що в першому матчі колумбієць асистував під гол Ансгара Кнауфа, а у Франкфурті все відбулося навпаки.

1:0 в цьому матчі, і 3:1 за сумою двох зустрічей. «Айнтрахт» став першим німецьким клубом, що вийшов до фіналу Ліги Європи після того, як був переформатований Кубок UEFA.

Ліга Європи. Півфінал. Матч-відповідь

«Айнтрахт» – «Вест Гем» 1:0 (2:1 перший матч)

Гол: Борре, 26

Вилучення: Крессвелл, 17

Андрій Ярмоленко з’явився на заміну на 87-й хвилині.

Цікаво, що свій єдиний єврокубок франкфуртці виграли у сезоні 1979/80, коли розіграли Кубок UEFA з іншою німецькою командою – «Боруссією» Менхенгладбах. Та цього разу німецького фіналу не вийшло.

Чинні чемпіони Шотландії «Рейнджерс» через десять років після свого банкрутства пробилися до вирішального матчу Ліги Європи.

Команда Джованні Ван Бронкгорста, незважаючи на статус аутсайдера, зуміла вибити з турніру «Лейпциг». Після поразки 0:1 у Німеччині, шотландці за неймовірної підтримки легендарного «Айброкса» з рахунком 3:1 перемогли вдома.

Ліга Європи. Півфінал. Матч-відповідь

«Рейнджерс» – «Лейпциг» 3:1 (0:1 перший матч)

Голи: Таверньє, 19, Камара, 24, Лундстрем, 81 – Нкунку, 71

До речі, «Рейнджерс» також свого часу грали у фіналі Кубку UEFA. Але у 2008 році поступилися команді, назва якої наразі звучить як лайливе слово, тому її вказувати ми не збираємося.

Сергей Лукьяненко
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