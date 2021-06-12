Азар: «Я не покину «Реал», провалившись»

Бельгиец не собирается сдаваться

Эден Азар / фото - Eurosport

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал Het Nieuwsblad, что не планирует покидать испанский клуб:

«Я ни на секунду не задумывался о том, что мне было бы лучше уйти. Я не покину «Реал», провалившись. Я хочу показать, что создан для этого клуба. Два прошедших года были трудными. Я был в «Реале», но словно и не был в нем, понимаете? Если я играл, то мне было сложно из-за коронавируса. Мы играли при пустых трибунах, хотя я подписывал контракт, чтобы выступать на заполненном «Бернабеу». Надеюсь, что скоро наш стадион достроят, а болельщики вернутся на трибуны. Мне это необходимо».

Прошедшие две сезона были омрачены для Азара кошмарной чередой травм. Игрок ни разу не смог выйти на поле больше трех раз подряд.

Но, с другой стороны, в этом есть и часть вины бельгийца. Перейдя в «Реал», он не поработал над своей физической формой, и во время предсезонной подготовки предстал перед болельщиками с лишним весом.

Возможно, удачное выступление на Евро сможет вернуть игроку уверенность в себе и новый сезон в белой футболке он сможет начать на положительной ноте.

Напомним, Анчелотти хочет подписать конкурента для Бензема.