Бабич: «Динамо» подходит к матчу за Суперкубок в лучшем состоянии, нежели «Шахтер»

Александр Бабич / Фото: Динамо Киев от Шурика

Украинский тренер Александр Бабич поделился ожиданиями от матча между «Шахтером» и «Динамо» в Суперкубке Украины.

Суперкубок немного теряет свою значимость из-за того, что проходит не перед началом чемпионата. Эта встреча всегда была открытием чемпионата. Но наверняка обе команды сыграют основными составами, все-таки это дерби. Для «Динамо» и Луческу, наверное, победа в этом турнире будет более значимой.

Матч за Суперкубок 100% собрал бы аншлаг, если бы это было перед стартом чемпионата. Но все-таки думаю, что соберет и сейчас. Должно быть больше болельщиков, чем в УПЛ и ЛЧ. Хочешь не хочешь, но это дерби. Дерби, в котором будут эмоции. Зрителей должно быть побольше».