Бабич: «Динамо» подходит к матчу за Суперкубок в лучшем состоянии, нежели «Шахтер»
Украинский тренер Александр Бабич поделился ожиданиями от матча между «Шахтером» и «Динамо» в Суперкубке Украины.
«Если брать последние результаты, то «Динамо» подходит к матчу в лучшем эмоциональном состоянии. Не берем во внимание последний результат «Шахтера» в матче с «Мариуполем» (5:0). У Луческу, наверное, уже есть план на игру. Думаю, со стороны «Динамо» будет достаточно закрытая игра, организованная в обороне. Поэтому я считаю, что в лучшем состоянии к матчу подходит «Динамо».
Суперкубок немного теряет свою значимость из-за того, что проходит не перед началом чемпионата. Эта встреча всегда была открытием чемпионата. Но наверняка обе команды сыграют основными составами, все-таки это дерби. Для «Динамо» и Луческу, наверное, победа в этом турнире будет более значимой.
Матч за Суперкубок 100% собрал бы аншлаг, если бы это было перед стартом чемпионата. Но все-таки думаю, что соберет и сейчас. Должно быть больше болельщиков, чем в УПЛ и ЛЧ. Хочешь не хочешь, но это дерби. Дерби, в котором будут эмоции. Зрителей должно быть побольше».
Матч за Суперкубок Украины между «Шахтером» и «Динамо» состоится 22-го сентября в Киеве, на НСК «Олимпийский». Начало – в 21:00.
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