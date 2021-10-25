Бакалов: «Ярмоленко все отправляли на пенсию, а он остается ключевым футболистом сборной»
Бакалов: «Есть тяжело заболевшие, эта беда не обошла нас»
Тренер ЛНЗ – о коронавирусе в команде
Юрий Бакалов / Фото: Футбол 1/2/3
Главный тренер черкасского ЛНЗ Юрий Бакалов высказался о коронавирусе в команде.
«Двенадцать футболистов и пять человек из персонала заражены, в том числе и я. Чувствую себя нормально. Дай Бог, чтобы не было осложнений.
Есть у нас и случаи с осложнениями. У одного массажиста плохое состояние. Есть и тяжело заболевшие футболисты, к сожалению. Боремся. Эта беда нас не обошла. Люди потихоньку выздоравливают и восстанавливаются.
Полной информации у нас нет. Будем проводить дополнительное тестирование на этой неделе. Завтра или послезавтра. И тогда будет полная ясность кто в каком состоянии».
Напомним, из-за коронавируса в ЛНЗ перенесен матч команды с «Днепром-1» в 1/8 финала Кубка Украины.
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