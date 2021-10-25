Бакалов: «Есть тяжело заболевшие, эта беда не обошла нас»

Юрий Бакалов / Фото: Футбол 1/2/3

Главный тренер черкасского ЛНЗ Юрий Бакалов высказался о коронавирусе в команде.

Есть у нас и случаи с осложнениями. У одного массажиста плохое состояние. Есть и тяжело заболевшие футболисты, к сожалению. Боремся. Эта беда нас не обошла. Люди потихоньку выздоравливают и восстанавливаются.

Полной информации у нас нет. Будем проводить дополнительное тестирование на этой неделе. Завтра или послезавтра. И тогда будет полная ясность кто в каком состоянии».