Бакалов: «Ярмоленко все отправляли на пенсию, а он остается ключевым футболистом сборной»

Юрий Бакалов / Фото: Футбол 24

Украинский тренер Юрий Бакалов высказался о поражении сборной Украины от Нидерландов (2:3).

– Кто виноват в третьем пропущенном голе?

– Я бы не хотел конкретизировать, я все-таки тренер. Не стоит говорить о ком-то одном, там командная ошибка была. Тренеры разберут эти моменты, эти ошибки, у них мощный послужной список. Делать акцент на ком-то одном я бы не хотел.

– Правильным решением было выпустить на поле Марлоса вместо травмировавшегося в начале встречи Александра Зубкова?

– Нам сейчас легко выражать свои пожелания, говорить, ошибка это или не ошибка. В контрольных встречах Марлос запланировано выходил вместо Зубкова. Насколько это продуктивно или нет – бывают такие моменты, когда футболист не очень входит в игру, тем более был такой тяжелый матч. Я бы не говорил, ошибка это или не ошибка. Всякое случается.

– Не рано некоторые эксперты и болельщики отправили Андрея Ярмоленко на пенсию?

– Ярмоленко есть Ярмоленко. Классный футболист есть классный футболист. У него были некоторые трудности, тяжелые травмы, он много пропустил, не играл. Но разве кто-то сомневается в его качествах? Кто бы что не говорил, но Ярмоленко есть Ярмоленко. Желание, которое у него было во время подготовки к Евро, его высказывания говорят сами за себя. Как он был одним из ключевых игроков сборной Украины, так и остается.

– Сколько очков Украина возьмет в матчах с Северной Македонией и Австрией?

– Про очки не надо загадывать, это футбол, это жизнь. Трудно спрогнозировать, как все сложится. Это две команды, которые нам по силам. Это будут ключевые встречи. Матч с Нидерландами вселяет определенный оптимизм.