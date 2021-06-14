Украина и Нидерланды выдали лучший матч этого Евро, но команда Шевченко не наиграла на ничью

Впечатления от выступления «сине-желтых» – довольно неоднозначные

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Первый матч сборной Украины на Евро-2020 получился просто великолепным для нейтрального болельщика – в драматичном поединке «сине-желтые» уступили Нидерландам (2:3). Но встреча вызвала достаточно двойственные ощущения исходя из игры команды Андрея Шевченко.

Украина начала проседать с первых же минут

Стартовый состав национальной команды был максимально логичным, именно такой мы и предсказывали после товарняка с Северной Ирландией (1:0) (лишь с одной поправкой – Цыганкова, который не был готов к игре, заменил Ярмоленко).

Стоит отметить, что против Украины играло далеко не сильнейшее поколение нидерландских футболистов, но начало матча (как и вся игра) прошла под невероятным натиском команды Франка де Бура. Украина не справлялась с мощным прессингом соперника, часто наши исполнители просто не успевали за оппонентами по скорости мысли. Еще и фактор по сути выездного матча для «сине-желтых» сказался – Нидерланды получали дополнительную поддержку трибун, а также огромную мотивацию от того, что «оранжевых» не было на двух предыдущих форумах (Евро-2016 и ЧМ-2018).

Команда Андрея Шевченко пока не научилась справляться с большим давлением соперника. Ошибки, которые возникали в защите – яркое тому подтверждение.

Шевченко не должен был выпускать Марлоса

Подпортила план на игру Шевченко ранняя травма Зубкова – уже на 12-й минуте коучу «сине-желтых» пришлось меня вингера на Марлоса. Это была главная ошибка наставника в этом матче.

Во-первых, Марлос совершенно не подходит для контратакующего стиля игры, во-вторых, он не умеет отрабатывать в обороне, в-третьих, украинский бразилец входил в очень напряженный матч (который сразу начался для нашей команды очень сложно). К тому же Шевченко еще и пришлось трансформировать схему: Марлос остался в центре, тогда как Зинченко начал смещаться к левому флангу, где пустовало место Зубкова. Таким образом, в нашей игре образовался перекос на правый фланг атаки.

Марлос совершенно не вошел в игру, в следствии чего, Шевченко в начале 2-го тайма произвел обратную замену и усадил вингера на скамейку запасных. Именно Шапаренко нужно было выпускать на 12-й минуте вместо Зубкова, Николай как нельзя кстати подошел бы по такой игре, Марлос же, к сожалению, максимально бесполезен, если нужно компактно защищаться и контратаковать.

Бущан – настоящий герой

Если бы не Георгий, мы бы горели с разгромным счетом уже в первом тайме. К сожалению, в матчах сборной Украины против топ-команд нам часто приходится говорить, что героем матча становиться именно голкипер. Бущан, даже несмотря на 3 пропущенных мяча, выдавал чудеса реакции. В 1-м тайме Георгий совершил как минимум 5 невероятных сэйвов. Это давало надежду нашей команде до последней секунды игры.

Лидеры провели слабый матч

Что не говори, но Александр Зинченко и Руслан Малиновский не были теми лидерами на поле, как о них заявлял многие эксперты, журналисты и фанаты до Евро.

Можно утверждать, что за нашими хавбеками просто более пристально следили игроки соперника исходя из их мастерства и высокого статуса. Тем не менее, Зинченко и Малиновский выпали из игры. Именно они должны были стать связующим звеном при переходе из обороны в атаку нашей команды. Но в этот вечер у Украины были другие герои.

Ярмоленко тряхнул стариной

Такие голы в исполнении Ярмоленко мы видели много раз. Вряд-ли кто-то ожидал, что один из самых важных мячей в своей карьере Андрей забьет сейчас, после такого невзрачного сезона в «Вест Хэме» и в довольно зрелом футбольном возрасте. Тем не менее, насладитесь. Мастерство и голевое чутье Андрея не делось никуда.

Это 41-й гол Ярмоленко за сборную Украины, до абсолютного рекордсмена Андрея Шевченко осталось всего 7 мячей.

2 гола Нидерландам за 4 минуты – фантастика, но не закономерность

Мы все радостно кричали после мяча Яремчука, ведь понимали – Украина совершила камбэк в тот момент, когда практически никто в это не верил. Это выглядело фантастически.

Тем не менее, стоит отметить долю везения в этих моментах. Откровенно говоря, Украина не наиграла на 2 забитых мяча. Не только везение, но и расхлябанность Нидерландов помогли нам. К сожалению, по игре мы не выглядели той командой, которая способна на что-то великое в этой встрече.

И даже несмотря на то, что камбэк почти случился, игра «сине-желтых» на протяжении всей встречи оставляет много вопросов. Это была далеко не лучший матч в исполнении сборной Украины, а в плане защитной работы – один из худших при Шевченко.

Тем не менее, грядущие встречи ждем с оптимизмом

И все же, характер сборная Украины продемонстрировала. А два забитых мяча в таком стиле явно подняли боевой дух команды и улучшили моральное состояние игроков. Главные матчи нашей сборной еще впереди.

Исходя из встречи Австрии и Северной Македонии (3:1), теоретически мы способны обыграть эти две команды. Никто не говорит, что будет легко, но два следующих соперника точно не сильнее нас, как это было в случае с Нидерландами.

Не лучшая игра, продемонстрированный характер и большая надежда на оставшиеся встречи в группе. Игра с Нидерландами стала хорошим уроком для команды Шевченко. Ну и еще одна важная деталь: это уже намного лучше, чем то, что мы видели на Евро-2016.

Обзор матча Нидерланды - Украина (3:2)