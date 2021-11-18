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Бархуан: «Мне казалось очевидным, что мой период в основную команду «Барселоны» – мгновение»
Тренер вернулся во вторую команду
17:10
Фото: Marca
Бывший главный тренер «Барселоны» Серхи Бархуан рассказал, что не обиделся на возвращение во вторую команду после нескольких матчей во главе главной команды.
«Я никуда не уходил, чтобы возвращаться в «Барселону Б». Мне казалось очевидным, что мой период в основную команду — мгновение, яркая вспышка.
Думаю, сейчас не тот момент, когда с Хави будет большой спрос. Все-же, ему нужно время, чтобы вернуть Барселону на ее законные позиции. Клуб должен бороться за чемпионство — это аксиома.
Это было хороший опыт, но в конце концов — я должен готовить будущих профессионалов».
Бархуан руководил «Барселоной» три матча, выиграв у «Динамо» в Лиге чемпионов.