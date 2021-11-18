Бархуан: «Мне казалось очевидным, что мой период в основную команду «Барселоны» – мгновение»

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Бывший главный тренер «Барселоны» Серхи Бархуан рассказал, что не обиделся на возвращение во вторую команду после нескольких матчей во главе главной команды.

Думаю, сейчас не тот момент, когда с Хави будет большой спрос. Все-же, ему нужно время, чтобы вернуть Барселону на ее законные позиции. Клуб должен бороться за чемпионство — это аксиома.

Это было хороший опыт, но в конце концов — я должен готовить будущих профессионалов».