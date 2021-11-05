И. о. тренера «Барселоны: «Если придет Хави, значит, он лучший вариант для клуба»

Бархуан готов помочь новому наставнику

Фото: Marca

И. о. главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан поделился мнением Marca о скором приходе на пост главного тренера Хави.

«Надо дождаться официального объявления. Я здесь, чтобы помочь клубу. Если придет Хави, значит, он лучший вариант для клуба. Ждем объявления от «Барсы». Я уверен, что Хави может свободно все рассказать сам и помочь нам. Если у него будут вопросы, я с радостью помогу».

Бархуан провел во главе команды два матча. В одном из них каталонцы обыграли «Динамо» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Аль-Садд» уже отпустил Хави в «Барселону».