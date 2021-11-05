В «Барселоне» опровергли, что заплатят 5 миллионов евро за Хави
И. о. тренера «Барселоны: «Если придет Хави, значит, он лучший вариант для клуба»
Бархуан готов помочь новому наставнику
18:50
Фото: Marca
И. о. главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан поделился мнением Marca о скором приходе на пост главного тренера Хави.
«Надо дождаться официального объявления. Я здесь, чтобы помочь клубу. Если придет Хави, значит, он лучший вариант для клуба.
Ждем объявления от «Барсы». Я уверен, что Хави может свободно все рассказать сам и помочь нам. Если у него будут вопросы, я с радостью помогу».
Бархуан провел во главе команды два матча. В одном из них каталонцы обыграли «Динамо» (1:0) в Лиге чемпионов.
«Аль-Садд» уже отпустил Хави в «Барселону».