«Барселона» – «Бенфика»: прогноз на матч, в котором может решиться судьба «Динамо»

Каталонцы ужасны и «орлы» могут этим воспользоваться

Прогноз

Не буду объяснять, почему сегодня на «Кам Ноу» может решиться судьба «Динамо», просто напомню, что «Барселона» и «Бенфика» являются соперниками киевлян по группе. Дальше при желании можете почитать у нас на сайте о раскладах в квартете Е.

«Барселона» на выходных обыграла «Эспаньол», забив единственный мяч с «левейшего» пенальти, оснований для назначения которого я не нашел даже после многократного пересмотра видеоповтора. Однако, видимо, Ла Лиге нужна сильная «Барселона», хотя бы по результатам. Тем не менее, сыграли «сине-гранатовые» ужасно и в последние 15 минут игры должны были пускать трешку, но все обошлось.

Последний матч «Барсы» произвел на меня настолько колоссально впечатление, что я готов советовать ставить на победу «Бенфики», но все же проявлю определенную рассудительность. Тем более, на поверхности лежит очень надежный вариант: обе команды забьют.

Здесь все просто, «Бенфика» хороша в этом сезоне и обязательно хотя бы раз огорчит дырявую оборону «Барселоны». Однако и каталонцы на «Камп Ноу» найдут свой гол.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 13 побед, 0 возвратов, 17 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой