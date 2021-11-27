«Барселона» дожала «Вильярреал» на последних минутах

Каталонцы показали непривлекательный футбол, но добыли результат

Фото: пресс-служба Вильярреала

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» принимал «Барселону».

Первый тайм завершился без забитых мячей, а вот в начале второй половины встречи «Барселона» открыла счет – отличился Де Йонг.

«Вильярреал» начал наступать и ответил, счет сравнял Чуквуэзе.

«Вильярреал» продолжал нагнетать, но забила в итоге «Барселона – на 87-й минуте Депай прошел нескольких защитников, вратаря, а затем отправил мяч в пустые ворота.

А на последних секундах Коутиньо еще и реализовал пенальти.

«Барселона» набирает важнейших 3 очка и выбирается на 7-е место в таблице, у команды Хави теперь в активе 23 балла. У «Вильярреала» осталось 16 пунктов и 12-е место.

Примера, 15-й тур

«Вильярреал» – «Барселона» 1:3

Голы: Чуквуэзе, 76 – Де Йонг, 49, Депай, 87, Коутиньо, 90+4, пен

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Пино (Чуквуэзе, 65), Педраса (Эступиньян, 65), Мойсес Гомес, Капу, Парехо, Тригерос (Раба, 84), Данджума.

«Барселона»: тер Стеген, Эрик Гарсия, Пике, Араухо, Альба (Мингеса, 71), Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес (Коутиньо, 80), Эззальзули (Дембеле, 66), Гави, Депай.

Предупреждения: Пино (26), Альба (26), Пике (44).