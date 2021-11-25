Хави: «Барселона» выглядела мощно. Не хватило только гола»
«Барселона» лишилась Педри до конца года
Испанский талант в текущем сезоне сыграл лишь в четырех матчах
25 ноября 16:14
Педри / Фото - chinadaily.com.cnПолузащитник «Барселоны» Педри не поможет испанскому гранду в оставшихся матчах этого года. Об этом сообщает AS.
19-летний футболист получил повреждение подколенного сухожилия в первой игре Лиги чемпионов против «Бенфики, которая состоялась в сентябре.
Как утверждает источник, у игрока сборной Испании уже было два рецидива при восстановлении, поэтому тренерский штаб «сине-гранатовых» во главе с Хави не намерен рисковать его здоровьем.
По этой причине Педри начнет свое восстановление с нуля и не будет форсировать события. Ожидается, что он сможет вернуться на поле в январе.
В текущем сезоне Педри сыграл лишь в четырех матчах, при том что в минувшей кампании в его активе были рекордные 52 игры за каталонский клуб, не считая матчей за сборную Испании.
Напомним, Педри стал обладателем престижной премии «Golden Boy» в 2021 году.
Комментарии 0