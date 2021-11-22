Очевидный победитель? Названо имя лучшего молодого футболиста Европы

Полузащитник также номинирован на Золотой мяч

Педри / фото - Goal

Итальянское издание Tuttosport определилось с обладателем трофея Golden Boy, который вручается лучшему молодому футболисту до 21-го года.

Им стал полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри. В этом году игрок выиграл с «блаугранас» Кубок Испании, а в составе «Фурии Рохи» дошел до полуфинала Евро-2020. Вместе с олимпийской сборной хавбек взял золото на летних играх.

Также Педри является игроком, проведшим больше всего матчей за сезон 20/21, приняв участие в 74-х встречах.

В голосовании испанец обошел следующих исполнителей: Карим Адейеми («РБ Зальцбург»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Эдуардо Камавинга («Реал»), Шарль де Кетеларе («Брюгге»), Гави («Барселона»), Брайан Хиль («Тоттенхэм»), Райан Гравенберх («Аякс»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Даниэль Мальдини («Милан»), Джамал Мусиала («Бавария»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Роберто Пикколи («Аталанта»), Йереми Пино («Вильярреал»), Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд), Родриго («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Флориан Виртц («Байер»), Вильям Салиба («Марсель»), Юрриен Тимбер («Аякс»).

Прошлым обладателем данной награды является норвежский нападающий «Боруссии Д» Эрлинг Холанд.

Педри также входит в тридцатку претендентов на Золотой мяч. Вручение награды пройдет 29-го ноября в Париже.