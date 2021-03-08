Алаба все еще не договорился с «Реалом»
«Барселона» намерена приобрести Алабу
Новый президент каталонцев Лапорта готов провернуть трансфер австрийца
Давид Алаба / Фото - Twitter
«Барселона» заинтересована в услугах защитника «Баварии» Давида Алабы.
Новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта намерен провернуть трансфер 28-летнего австрийца. Об этом в Twitter сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.
Соглашение Алабы с «Баварией» истекает летом 2021 года.
Напомним, австриец перебрался в «Баварию» в 2008 году. За 12 лет Алаба стал девятикратным Бундеслиги, двукратным победителем Лиги чемпионов, шестикратным обладателем Кубка страны и выиграл клубный чемпионат мира.
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