«Барселона» нацелилась на одного из лучших тренеров мира

Каталонцы активно ищут замену для Кумана

Юрген Клопп / фото - Liverpool FC

К старту сезона 22/23 «Барселона» планирует провести заметные изменения в клубе, так как текущую кампанию считают переходной.

В первую очередь «блаугранас» хотят видеть на тренерском мостике команды другого человека вместо Рональда Кумана, сообщает Sport.es.

Приоритетным вариантом для «сине-гранатовых» является приглашение Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

Также боссы команды рассматривают назначение легенды клуба, а ныне наставника «Аль-Садда» Хави.

Пока что каталонцы не могут уволить Кумана, так как у них банально нет денег, чтобы выплатить ему неустойку в 12 миллионов евро, поэтому они планируют дождаться лета, когда контракт голландца с клубом истечет.

В таблице Примеры «блаугранас» набрали лишь 15 очков и занимают девятую строчку. В группе Лиги чемпионов «Барселона» находится на третьем месте.

Напомним, лидер «Барселоны» пропустит второй матч с «Динамо».