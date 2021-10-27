«Барселона» нацелилась на одного из лучших тренеров мира
К старту сезона 22/23 «Барселона» планирует провести заметные изменения в клубе, так как текущую кампанию считают переходной.
В первую очередь «блаугранас» хотят видеть на тренерском мостике команды другого человека вместо Рональда Кумана, сообщает Sport.es.
Приоритетным вариантом для «сине-гранатовых» является приглашение Юргена Клоппа из «Ливерпуля».
Также боссы команды рассматривают назначение легенды клуба, а ныне наставника «Аль-Садда» Хави.
Пока что каталонцы не могут уволить Кумана, так как у них банально нет денег, чтобы выплатить ему неустойку в 12 миллионов евро, поэтому они планируют дождаться лета, когда контракт голландца с клубом истечет.
В таблице Примеры «блаугранас» набрали лишь 15 очков и занимают девятую строчку. В группе Лиги чемпионов «Барселона» находится на третьем месте.
Напомним, лидер «Барселоны» пропустит второй матч с «Динамо».
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