Легенда «Барселоны»: «Сейчас эта команда без ног и головы»
Лидер «Барселоны» пропустит матч с «Динамо»
Педри продолжает восстанавливаться от травмы
13:13
Фото: Marca
«Барселона» не сможет рассчитывать на ключевого полузащитника в ближайших матчах.
Полузащитник каталонцев Педри продолжает восстанавливаться после травмы. Он получил ее в игре ЛЧ с «Баварией».
Ближайшие матчи команды испанец также пропустит. Это две игры в Ла Лиге и матч Лиги чемпионов против «Динамо» в Киеве, сообщает AS.
Восстановление займет у игрока еще три недели.
Недавно Педри продлил контракт с «Динамо». Он является фаворитом на награду Golden Boy по итогам года.
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