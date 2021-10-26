Лидер «Барселоны» пропустит матч с «Динамо»

Педри продолжает восстанавливаться от травмы

Фото: Marca

«Барселона» не сможет рассчитывать на ключевого полузащитника в ближайших матчах.

Полузащитник каталонцев Педри продолжает восстанавливаться после травмы. Он получил ее в игре ЛЧ с «Баварией».

Ближайшие матчи команды испанец также пропустит. Это две игры в Ла Лиге и матч Лиги чемпионов против «Динамо» в Киеве, сообщает AS.

Восстановление займет у игрока еще три недели.

Недавно Педри продлил контракт с «Динамо». Он является фаворитом на награду Golden Boy по итогам года.