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Лидер «Барселоны» пропустит матч с «Динамо»

Педри продолжает восстанавливаться от травмы
Футбол Лига чемпионов UEFA
13:13
Лидер «Барселоны» пропустит матч с «Динамо»
Фото: Marca

«Барселона» не сможет рассчитывать на ключевого полузащитника в ближайших матчах.

Полузащитник каталонцев Педри продолжает восстанавливаться после травмы. Он получил ее в игре ЛЧ с «Баварией».

Ближайшие матчи команды испанец также пропустит. Это две игры в Ла Лиге и матч Лиги чемпионов против «Динамо» в Киеве, сообщает AS.

Восстановление займет у игрока еще три недели.

Недавно Педри продлил контракт с «Динамо». Он является фаворитом на награду Golden Boy по итогам года.

Андрей Усмонов
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Теги

Барселона (футбол) Динамо Киев Педри

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