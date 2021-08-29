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«Барселона» не без труда переиграла «Хетафе»

Каталонцы пропускают в третьем матче подряд
Футбол Примерa (Испания)
19:58
«Барселона» не без труда переиграла «Хетафе»
фото - FC Barcelona

В матче третьего тура испанской Примеры «Барселона» на своем поле принимала «Хетафе».

Каталонцы открыли счет уже на второй минуте. Гол на двоих сообразили крайние защитники «блаугранас»: Серхи Роберто замкнул удачный прострел Жорди Альбы.

Вскоре «Хетафе» ответил голом воспитанника «Барселоны» Сандро Рамиреса, но на 30 минуте Мемфис Депай вновь вывел «сине-гранатовых» вперед.

«Барселона» – «Хетафе» 2:1

Голы: Роберто, 2, Депай 30 – Рамирес, 18

«Барселона»: тер Стеген, Эмерсон (Дест, 63), Лангле, Араухо, Альба, Мингеса, Серджи Роберто (Гави, 74), Бускетс, де Йонг, Гризманн, Брэйтуэйт (Нико Гонсалес, 74), Депай.

«Хетафе»: Сория, Иглесиас (Суарес, 46), Митрович, Джене (Акуругу, 84), Оливера, Аленья (Тимор, 61), Янкто, Максимович, Арамбарри, Сандро Рамирес (Мата, 61), Унал (Масиас, 76).

Предупреждения: Аленья (21), Араухо (27), Депай (62).

Павел Харченко
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Барселона (футбол) Хетафе

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