«Барселона» готова подписать новый контракт с Дембеле
«Барселона» не против переподписать контракт с Дембеле
Однако есть одно условие
13:22
Усман Дембеле / Фото - Twitter«Барселона» намерена продлить соглашение с французским форвардом Усманом Дембеле. Об этом сообщает Marca.
Боссы каталонского клуба ожидают, что для пролонгации контракт 24-летний футболист согласится на понижение зарплаты. В противном случае, Дембеле будет выставлен на трансфер, так как клуб испытывает финансовые трудности.
Контракт Дембеле с каталонцами рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
В текущем сезоне француз забил 11 мячей и сделал 5 ассистов в 43 матчах.
Напомним, «Барселона» рассматривает возможность продажи форварда Антуана Гризманна.
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