«Барселона» не сумела удивить «Реал», минимально уступив в «Эль Класико»

Лунин не вышел на поле, несмотря на травму Куртуа

Фото - ФК Барселона

В десятом туре испанской Примеры «Барселона» дома уступила «Реалу».

В первом тайме каталонцы вдовое больше соперника били по воротам. Однако до попаданий в створ не доходило.

Зато дошло у «сливочных». И сразу – результативно. Счет в матче открыл Алаба.

После перерыва более активными себя показали гости. Это и позволило им развить свое преимущество в компенсированное время. Снял все вопросы о победителе Васкес. Гол Агуэро уже не успел ни на что повлиять.

Также в концовке игры повреждение получил Куртуа. Но украинец Андрей Лунин так и не заменил опытного коллегу.

«Барселона» осталась позади «Атлетика» в турнирной таблице. «Реал» сравнялся с «Севильей» и «Реал Сосьедадом».

Примера, 10 тур

«Барселона» – «Реал» 1:2

Голы: Агуэро, 90+7 – Алаба, 32, Васкес, 90+4

«Барселона»: тер Штеген, Мингеса (Коутиньо, 46), Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг (Серджи Роберто, 77), Гави, Дест, Депай, Фати (Агуэро, 74).

«Реал»: Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос, Каземиро, Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор (Асенсио, 87), Родриго (Вальверде, 72; Карвахаль, 90+2).

Предупреждения: Пике – Менди