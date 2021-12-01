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«Барселона» отдаст своего самого дорого футболиста в обмен на форварда МЮ

Каталонцы хотят усилить атаку
Футбол Примерa (Испания)
09:57
«Барселона» отдаст своего самого дорого футболиста в обмен на форварда МЮ
Антони Марсьяль и Эдинсон Кавани / фото - MUFC

«Барселона» хочет усилить атакующую линию команды одним из нападающий «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Sport.es, каталонцы хотят заполучить или уругвайца Эдинсона Кавани, или француза Антони Марсьяля.

Взамен «блаугранас» готовы отдать атакующего хавбека Филипе Коутиньо. Бразилец является самым дорогим футболистом в истории «сине-гранатовых». За него в свое время отдали «Ливерпулю» 135 миллионов евро.

В текущей кампании игрок появлялся на поле 13 раз и отметился двумя голами.

Напомним, «Зальцбург» запросил 40 миллионов евро за своего форварда у «Барселоны».

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Филиппе Коутиньо Манчестер Юнайтед

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