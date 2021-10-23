«Барселона» откажется от покупки полузащитника «Лейпцига»

Каталонцы не потянут трансфер Ольмо

Фото: Marca

«Барселона» откажется от трансфера полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо.

Каталонцы решили, что не потянут стоимость трансфера игрока. За него запросят более 70 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

«Барса» сосредоточит свои силы на других футболистах. От Ольмо она откажется.

Ранее сообщалось, что игрок согласовал контракт с «Барселоной» и договорился о переходе зимой.

Испанец интересен также «Манчестер Сити» и «Реалу».