«Барселона» потеряла из-за травмы одну из главных надежд клуба накануне матча с «Динамо»

Игрок провел почти весь прошлый сезон в лазарете

Ансу Фати / фото - FC Barcelona

Испанский вингер «Барселоны» Ансу Фати получил повреждение колена, сообщает пресс-служба клуба.

Игрок выбыл на неопределенный срок и точно не сыграет в ближайшем матче команды с «Райо Вальекано».

Пока что неизвестно, как долго будет отсутствовать нападающий, ведь из-за того же колена он пропустил почти целый год.

А уже на следующей неделе «блаугранас» уже ждет выездной матч Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

Напомним, лидер полузащиты «сине-гранатовых» пропустит игру с киевлянами.