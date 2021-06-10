«Барселона» предложила Депаю контракт на три года

Каталонцы близки к заключению сделки с игроком

Мемфис Депай / фото - Getty Images

Уже бывший нападающий «Лиона» Мемфис Депай очень близок к переходу в «Барселону». По информации журналиста Фабрицио Романо, каталонцы предложили 27-летнему игроку полноценный контракт.

Депай пока не подписал соглашение, но клуб и агенты настроены очень оптимистично. Соглашение будет рассчитано на 3 года.

В сезоне-2020/21 Депай провел 39 матчей за «Лион», на его счету 22 гола и 10 результативных передач. Нападающий покинул французскую команду на правах свободного агента после завершения чемпионата.

Напомним, Депай отказал трем топ-клубам ради «Барселоны».