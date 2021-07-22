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«Барселона» предложила Гризманна двум топ-клубам АПЛ
Но форвард хочет только в «Атлетико»
22 июля 12:37
Антуан Гризманн / Фото: Eurosport
«Барселона» продолжает попытки продажи форварда команды Антуана Гризманна, сообщает ESPN.
По информации источника, каталонский клуб предложил форварда «Тоттенхэму» и «Манчестер Сити». Однако сам Гризманн если и готов покинуть «Барселону», то только вернувшись в «Атлетико».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не верит, что Гризманн вернется в команду.
Также Гризманн мог оказаться в «Ювентусе» в обмен на Паулу Дибалу.
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