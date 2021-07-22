«Барселона» предложила Гризманна двум топ-клубам АПЛ

Но форвард хочет только в «Атлетико»

Антуан Гризманн / Фото: Eurosport

«Барселона» продолжает попытки продажи форварда команды Антуана Гризманна, сообщает ESPN.

По информации источника, каталонский клуб предложил форварда «Тоттенхэму» и «Манчестер Сити». Однако сам Гризманн если и готов покинуть «Барселону», то только вернувшись в «Атлетико».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не верит, что Гризманн вернется в команду.

Также Гризманн мог оказаться в «Ювентусе» в обмен на Паулу Дибалу.