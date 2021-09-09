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«Барселона» презентовала специальную форму для Лиги чемпионов
Каталонский клуб показал третий комплект экипировки на сезон
13:32
Фото: пресс-служба Барселоны
«Барселона» презентовала третий комплект формы на сезон. В ней команда будет выступать только в Лиге чемпионов.
Экипировка выполнена в традиционных для клуба сине-гранатовых цветах. На форме нанесены главные достопримечательности районов Барселоны.
Напомним, «Барселона» в ЛЧ сыграет в одной группе с «Баварией» «Бенфикой» и киевским «Динамо».
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