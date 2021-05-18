«Барселона» пытается договориться с Депаем о краткосрочном контракте

Но есть и более именитый альтернативный кандидат

Мемфис Депай / Фото - Eurosport

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай близок к переходу в «Барселону», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, голландец на данный момент ведет переговоры с каталонским клубом. Ему предложен краткосрочный контракт на два-три года. Игрок взял паузу на размышления.

Тем временем «Барселона» также вышла на контакт с нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Не исключено, что аргентинец будет подписан в случае неудачных переговоров с футболистом «Лиона».

Также сообщалось, что каталонцы могут заполучить обоих игроков.