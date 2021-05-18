«Барселона» решила уволить Кумана
«Барселона» пытается договориться с Депаем о краткосрочном контракте
Но есть и более именитый альтернативный кандидат
18 мая 07:43
Мемфис Депай / Фото - Eurosport
Нападающий «Лиона» Мемфис Депай близок к переходу в «Барселону», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, голландец на данный момент ведет переговоры с каталонским клубом. Ему предложен краткосрочный контракт на два-три года. Игрок взял паузу на размышления.
Тем временем «Барселона» также вышла на контакт с нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Не исключено, что аргентинец будет подписан в случае неудачных переговоров с футболистом «Лиона».
Также сообщалось, что каталонцы могут заполучить обоих игроков.
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