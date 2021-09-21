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«Барселона» снова потеряла очки, лишь в концовке отыгравшись с «Гранадой»

Молодой защитник спас матч для каталонцев
Футбол Примерa (Испания)
07:23
«Барселона» снова потеряла очки, лишь в концовке отыгравшись с «Гранадой»
Фото - ФК Барселона

В пятом туре испанской Примеры «Гранада» на выезде добыла ничью с «Барселоной».

Гостям удалось застать врасплох хозяев, оформив быстрый гол. Уже на второй минуте Дуарте открыл счет.

«Сине-гранатовые» провели встречу в попытках отыграться и добились своего. В компенсированное время Араухо дожал соперника. Но на большее подопечных Рональда Кумана не хватило.

«Барселона» с восемью очками отстает от «Реала» в турнирной таблице на пять пунктов. У каталонцев есть матч в запасе.

Примера, 5 тур

«Барселона» – «Гранада» 1:1

Голы: Араухо, 90 – Дуарте, 2

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Эрик Гарсия, Араухо, Бальде (Мингеса, 42), Бускетс (Пуч, 74), де Йонг, Серджи Роберто (де Йонг, 46), Демир (Пике, 75), Депай, Коутиньо (Гави, 60).

«Гранада»: Луиш Машимиану, Кини, Дуарте, Абрам (Херман Санчес, 78), Эскудеро (Нева, 46), Пуэртас (Гоналон, 67), Мончу, Этеки (Монторо, 30), Милья, Мачис, Молина (Суарес, 67).

Предупреждения: Мингеса, Араухо, Пике – Монторо, Гоналон, Луиш Машимиану, Мончу, Кини, Бакка

Сергей Стаднюк
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Теги

Барселона (футбол) Гранада

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