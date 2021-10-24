«Барселона» уже два года не побеждает «Реал»

В последний раз каталонцы обыгрывали мадридцев, когда их тренировал Солари

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Сегодня, 24 октября состоится матч между «Барселоной» и «Реалом» в рамках 10-го тура Примеры.

Каталонцы подходят к матчу имея за плечами четыре матча подряд без побед в «Эль Классико». В последний раз «блаугранас» одержали победу еще весной 2019-го года со счетом 1:0.

Тогда мадридцев тренировал Сантьяго Солари, а единственный гол во встрече забил Иван Ракитич.

После этого у «сине-гранатовых» три поражения и одна ничья в матчах с заклятым врагом. Правда тренировал команду в этот период уже Зинедин Зидан.

Теперь же «королевский клуб» на матч с каталонцами поведет Карло Анчелотти, который еще ни разу не выигрывал на «Камп Ноу».

Игра состоится в 17:15. Онлайн трансляция «Барселона» – «Реал».

Самые яркие моменты «Эль Классико» последних лет.