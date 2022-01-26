«Барселона» ведет переговоры с игроком «Милана»

Кессье может сменить клуб летом

Фото: Football-Italia

«Барселона» ведет переговоры с полузащитником «Милана» Франком Кессье.

У ивуарийца завершается контракт в конце сезона. Каталонцы хотят подписать его бесплатно.

Как сообщает CCMA, стороны находится на продвинутой стадии переговоров. Отмечается, что они близки к завершению.

Ранее Кессье отклонил новый контракт от «Милана». Он хотел получать больше, но итальянцы не пошли на условия игрока.

На счету Кессье 16 матчей в Серии А и пять голов.