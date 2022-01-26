«Реал» окончательно отказался от трансферов Погба и Кессье и нашел им замену в «Аяксе»
«Барселона» ведет переговоры с игроком «Милана»
Кессье может сменить клуб летом
07:28
Фото: Football-Italia
«Барселона» ведет переговоры с полузащитником «Милана» Франком Кессье.
У ивуарийца завершается контракт в конце сезона. Каталонцы хотят подписать его бесплатно.
Как сообщает CCMA, стороны находится на продвинутой стадии переговоров. Отмечается, что они близки к завершению.
Ранее Кессье отклонил новый контракт от «Милана». Он хотел получать больше, но итальянцы не пошли на условия игрока.
На счету Кессье 16 матчей в Серии А и пять голов.
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