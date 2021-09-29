«Бавария» - «Динамо» Киев: прогноз на матчи Лиги чемпионов

Cколько забьют мюнхенцы?

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов киевских «динамовцев» ожидает главное испытание этого розыгрыша евротурнира – выезд на «Альянц Арену». «Бавария» - очевидный фаворит квартета Е, что доказал стартовый матч «Красных» против «Барселоны» на «Камп Ноу» (3:0). Поэтому основная интрига заключается в том, сколько мячей сможет отправить голевая машина Юлиана Нагельсманна в ворота украинской команды.

Интересно, что буквально в прошлом туре немецкой Бундеслиги, сразу после начала празднования Октоберфеста, прервалась результативная серия Роберта Левандовски, которая насчитывала 19 поединков во всех турнирах. Что ж, теперь самое время поляку браться за дело и начинать новый голевой забег на длинную дистанцию.

Шансы «Динамо» на успех в Мюнхене выглядят призрачно. Коэффициент 30 – лучшее тому подтверждение. К слову, даже на «Шериф» в поединке с «Реалом» букмекеры предлагают меньший кэф – «всего» 20.

На первый взгляд кажется, что киевлян ждёт разгром со счётом 0:4 и больше. Но команда Луческу едет в Германию за результатом, игра здесь отходит на второй план. Поэтому мы вполне можем увидеть тактику 9-0-1, это не должно быть каким-то сюрпризом.

Предлагаем смелый прогноз на игру «Бавария» - «Динамо» Киев на то, что украинский клуб не проиграет с разницей больше, чем в 3 мяча: победа гостей с форой (+3,5) с коэффициентом 1,5. Альтернативный вариант ставки на эту игру – индивидуальный тотал «Баварии» меньше 3,5 за 1,77.