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«Бавария» и Нойер продлят контракт
Вратарь останется в команде
13:10
Фото: Marca
«Бавария» в ближайшее время обновит контракт с вратарем Мануэлем Нойером.
Нынешнее соглашение рассчитано до 2023-го года. Новый контракт будет действовать еще один сезон, сообщает Sport1. Таким образом, 35-летний вратарь планирует играть в «Баварии» минимум до 38 лет. Уходить из команды он не хочет.
За «Баварию» голкипер выступает с 2011-го года.
Также новый контракт с «Баварией» хочет подписать Роберт Левандовски.
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