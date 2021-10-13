«Бавария» и Нойер продлят контракт

Вратарь останется в команде

Фото: Marca

«Бавария» в ближайшее время обновит контракт с вратарем Мануэлем Нойером.

Нынешнее соглашение рассчитано до 2023-го года. Новый контракт будет действовать еще один сезон, сообщает Sport1. Таким образом, 35-летний вратарь планирует играть в «Баварии» минимум до 38 лет. Уходить из команды он не хочет.

За «Баварию» голкипер выступает с 2011-го года.

Также новый контракт с «Баварией» хочет подписать Роберт Левандовски.