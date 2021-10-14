«Бавария» купит Холанда, если уйдет Левандовски

Поляк хочет продлить контракт

Фото: Marca

«Бавария» также претендует на форварда «Боруссии» Д Эрлинга Холанда.

Норвежец интересен мюнхенскому клубу. Впрочем, Холанд всерьез будет интересен чемпиону Германии только при одном условии. «Баварию» должен покинуть Роберт Левандовски.

Если поляк останется, «Бавария» не будет конкурировать за норвежца, сообщает Bild. Сообщалось, что Роберт хочет продлить контракт с клубом еще на четыре года.

Холанда хочет купить «Реал» и «Манчестер Сити». Также среди претендентов ПСЖ.

Сам норвежец о своем будущем пока молчит.