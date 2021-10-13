«Боруссия» без Холанда переиграла «Аугсбург» и вышла на вторую строчку Бундеслиги
«Манчестер Сити» хочет купить Холанда уже зимой
Гвардиола заинтересован в трансфере
13:29
Фото: AFP
«Манчестер Сити» в ближайшее время хочет начать переговоры с форвардом «Боруссии» Д Эрлингом Холандом.
«Горожане» планируют создать конкуренцию «Реалу» и ПСЖ. Зимой с ним проведут переговоры, сообщает The Times.
Норвежец интересен тренеру Хосепу Гвардиола. Испанец давно выпрашивает нападающего для своей команды. Холанд может стать одним из них.
Сам норвежец пока молчит о своем будущем. Нападающий всем доволен в «Боруссии».
За игрока могут запросить более 150 миллионов евро.
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