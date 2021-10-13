«Манчестер Сити» хочет купить Холанда уже зимой

Гвардиола заинтересован в трансфере

Фото: AFP

«Манчестер Сити» в ближайшее время хочет начать переговоры с форвардом «Боруссии» Д Эрлингом Холандом.

«Горожане» планируют создать конкуренцию «Реалу» и ПСЖ. Зимой с ним проведут переговоры, сообщает The Times.

Норвежец интересен тренеру Хосепу Гвардиола. Испанец давно выпрашивает нападающего для своей команды. Холанд может стать одним из них.

Сам норвежец пока молчит о своем будущем. Нападающий всем доволен в «Боруссии».

За игрока могут запросить более 150 миллионов евро.