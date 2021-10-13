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«Манчестер Сити» хочет купить Холанда уже зимой

Гвардиола заинтересован в трансфере
Футбол Бундеслига (Германия)
13:29
«Манчестер Сити» хочет купить Холанда уже зимой
Фото: AFP

«Манчестер Сити» в ближайшее время хочет начать переговоры с форвардом «Боруссии» Д Эрлингом Холандом.

«Горожане» планируют создать конкуренцию «Реалу» и ПСЖ. Зимой с ним проведут переговоры, сообщает The Times.

Норвежец интересен тренеру Хосепу Гвардиола. Испанец давно выпрашивает нападающего для своей команды. Холанд может стать одним из них.

Сам норвежец пока молчит о своем будущем. Нападающий всем доволен в «Боруссии».

За игрока могут запросить более 150 миллионов евро.

Андрей Усмонов
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Теги

Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд Манчестер Сити

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