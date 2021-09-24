«Бавария» перед матчем с «Динамо» впервые за шесть встреч победила не разгромно

Мюнхенцы в меньшинстве не удержали крупный разрыв с «Гройтер Фюртом»

Фото - ФК Бавария

В шестом туре немецкой Бундеслиги «Бавария» на своем поле уверенно переиграла «Гройтер Фюрт».

Уже к середине первого тайма хозяева повели в два мяча. Их на себя записали Мюллер и Киммих.

Сразу после перерыва удаление заработал Павар. В большинстве гости сумели забить два мяча. Правда, Грисбек сделал это в собственные ворота. Поэтому Иттен оформил лишь гол престижа, прервав пятиматчевую серию соперника из пяти разгромов.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице, но с мюнхенцами еще может сравняться «Вольфсбург». «Гройтер Фюрт» с одним очком остается аутсайдером лиги.

Бундеслига, 6 тур

«Гройтер Фюрт» – «Бавария» 1:3

Голы: Иттен, 88 – Мюллер, 10, Киммих, 31, Грисбек, 68 (автогол)

«Гройтер Фюрт»: Бурхерт, Майерхефер, Виргевер, Бауэр, Виллемс (Барри, 76), Грисбек (Тилльманн, 76), Грин (Левелинг, 86), Зегуин, Дудзяк, Нильсен (Абиама, 67), Хргота (Иттен, 76).

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле (Станишич, 87), Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Горетцка (Мусиала, 87), Киммих, Мюллер (Гнабри, 76), Левандовски, Сане (Забитцер, 61).

Предупреждения: Хргота, Виргевер, Абиама, Барри – Сане

Удаление: Павар