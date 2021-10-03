«Бавария» прервала 9-матчевую победную серию, уступив «Айнтрахту»
В седьмом туре немецкой Бундеслиги «Бавария» на своем поле уступила «Айнтрахту».
В течение трех минут первого тайма команды обменялись забитыми мячами. Отличились Горетцка и Хинтереггер.
После перерыва ощутимым преимуществом владели мюнхенцы. А забили гости. Под конец встречи победный гол оформил Костич.
«Бавария» осталась с 16 очками в турнирной таблице. Уже в текущем туре с «ротен» может сравняться «Байер». «Айнтрахт» сумел оторваться от зоны вылета.
Бундеслига, 7 тур
«Бавария» – «Айнтрахт» 1:2
Голы: Горетцка, 29 – Хинтереггер, 32, Костич, 83
«Бавария»: Нойер, Зюле (Забитцер, 75), Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Горетцка, Киммих, Мюллер, Левандовски, Гнабри (Мусиала, 70), Сане (Шупо-Мотинг, 81).
«Айнтрахт»: Трапп, Туре (да Кошта, 61), Хинтереггер, Ильзанкер, Тута (Хрустич, 84), Чендлер, Соу, Якич, Костич, Линдстрем (Хеуге, 61), Борре (Ламмерс, 78).
Предупреждения: Дэвис, Упамекано – Хеуге