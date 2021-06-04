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«Бавария» продлит контракт со своим нападающим

Мюнхенцы сохранят свой самый странный актив
Футбол Бундеслига (Германия)
11:13
«Бавария» продлит контракт со своим нападающим
Эрик Шупо-Мотинг / фото - Goal

Мюнхенская «Бавария» хочет продлить контракт с камерунским форвардом Эриком Шупо-Мотингом, сообщает Goal.

Руководство мюнхенского клуба уже договорилось с нападающим о продлении трудового соглашения на два года. 32-летний игрок предварительно принял заманчивое предложение, и сторонам осталось только поставить свои подписи.

До конца неизвестно, зачем «Баварии» оставлять в клубе игрока, который явно не вписывается в игру команды, и выглядит в «немецкой машине» таким же пассажиром, как Мартин Брэйтуэйт в «Барселоне», или Мариано Диаз в «Реале».

Откровенно слабые трансферы по типу Шупо-Мотинга и Марка Роки в мюнхенский клуб и стали причиной ухода Ханса-Дитера Флика из команды, но, видимо, руководство не признает свою ошибку.

Хотя, возможно, форвард нужен конкретно новому коучу «красных» Юлиану Нагельсману, который еще в «Лейпциге» практиковал схему с двумя нападающими.

Напомним, Роберт Левандовски был признан игроком сезона в Бундеслиге.

Павел Харченко
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Теги

Бавария Ханс-Дитер Флик Юлиан Нагельсманн

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