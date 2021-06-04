«Бавария» продлит контракт со своим нападающим
Мюнхенская «Бавария» хочет продлить контракт с камерунским форвардом Эриком Шупо-Мотингом, сообщает Goal.
Руководство мюнхенского клуба уже договорилось с нападающим о продлении трудового соглашения на два года. 32-летний игрок предварительно принял заманчивое предложение, и сторонам осталось только поставить свои подписи.
До конца неизвестно, зачем «Баварии» оставлять в клубе игрока, который явно не вписывается в игру команды, и выглядит в «немецкой машине» таким же пассажиром, как Мартин Брэйтуэйт в «Барселоне», или Мариано Диаз в «Реале».
Откровенно слабые трансферы по типу Шупо-Мотинга и Марка Роки в мюнхенский клуб и стали причиной ухода Ханса-Дитера Флика из команды, но, видимо, руководство не признает свою ошибку.
Хотя, возможно, форвард нужен конкретно новому коучу «красных» Юлиану Нагельсману, который еще в «Лейпциге» практиковал схему с двумя нападающими.
Напомним, Роберт Левандовски был признан игроком сезона в Бундеслиге.
Комментарии 0