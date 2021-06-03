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Левандовски признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге

Польский форвард превзошел бомбардирский рекорд Герда Мюллера
Футбол Бундеслига (Германия)
18:11
Левандовски признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге
Роберт Левандовски / Фото - ВВС

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком минувшего сезона в Бундеслиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Решение принято путем голосования членов профсоюза. Поляк набрал 75,9% голосов. В тройку также вошли Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии» (7,1%) и одноклубник польского форварда Томас Мюллер (3,5%).

Для Левандовски это уже пятая подобная награда. Ранее он признавался лучшим в 2013, 2017, 2018 и 2020 годах.

В прошедшем сезоне Бундеслиги поляк забил 41 мяч в 29 матчах. Это позволило ему побить бомбардирский рекорд Герда Мюллера и завоевать «Золотую бутсу».

Сергей Стаднюк
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Теги

Роберт Левандовски Бавария

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