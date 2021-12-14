«Бавария» разгромила на выезде «Штутгарт». Гнабри оформил хет-трик, у Левандовски – дубль

Мюнхенцы сохранили лидерство

Фото: AFP

«Бавария» в матче 16 тура Бундеслиги на выезде разгромила «Штутгарт».

Если в первом тайме несмотря на пропущенный гол хозяева могли составить конкуренцию сопернику, то во второй половине «Бавария» уничтожила швабов.

Хет-трик в матче оформил Серж Гнабри. Также на его счету два ассиста, а дубль у Роберта Левандовски.

«Бавария» сохранила лидерство в чемпионате.

Бундеслига. 16-й тур:

«Штутгарт» – «Бавария» 0:5

Голы: Гнабри, 40, 53, 74, Левандовски, 69, 72

«Штутгарт»: Мюллер, Кемпф, Антон, Мавропанос, Ито, Кулибали (Мвумпа, 63), Каразор, Эндо, Мангаля (Фагир, 75), Ферстер (Фюрлих, 63), Мармуш (Тибиди, 84).

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Эрнандес, Дэвис (Ричардс, 78), Рока (Ньянзу, 75), Мусиала, Мюллер (Кюизанс, 78), Левандовски, Гнабри (Тилльман, 75), Коман (Сане, 27).