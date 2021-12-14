Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Бавария» разгромила на выезде «Штутгарт». Гнабри оформил хет-трик, у Левандовски – дубль

Мюнхенцы сохранили лидерство
Футбол Бундеслига (Германия)
14 декабря 21:24
«Бавария» разгромила на выезде «Штутгарт». Гнабри оформил хет-трик, у Левандовски – дубль
Фото: AFP

«Бавария» в матче 16 тура Бундеслиги на выезде разгромила «Штутгарт».

Если в первом тайме несмотря на пропущенный гол хозяева могли составить конкуренцию сопернику, то во второй половине «Бавария» уничтожила швабов.

Хет-трик в матче оформил Серж Гнабри. Также на его счету два ассиста, а дубль у Роберта Левандовски.

«Бавария» сохранила лидерство в чемпионате.

Бундеслига. 16-й тур:

«Штутгарт» – «Бавария» 0:5

Голы: Гнабри, 40, 53, 74, Левандовски, 69, 72

«Штутгарт»: Мюллер, Кемпф, Антон, Мавропанос, Ито, Кулибали (Мвумпа, 63), Каразор, Эндо, Мангаля (Фагир, 75), Ферстер (Фюрлих, 63), Мармуш (Тибиди, 84).

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Эрнандес, Дэвис (Ричардс, 78), Рока (Ньянзу, 75), Мусиала, Мюллер (Кюизанс, 78), Левандовски, Гнабри (Тилльман, 75), Коман (Сане, 27).

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Бавария Штутгарт

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Экс-хавбек сборной Украины назвал четырех фаворитов Лиги чемпионов
Экс-хавбек сборной Украины назвал четырех фаворитов Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
14 декабря 11:10
Нагельсманн – о жеребьевке 1/8 ЛЧ: «Отвратительный соперник»
Нагельсманн – о жеребьевке 1/8 ЛЧ: «Отвратительный соперник»
Футбол Лига чемпионов UEFA
14 декабря 08:35
На этот раз без конфузов. Повторная жеребьевка ЛЧ лишила нас противостояния Месси и Роналду
На этот раз без конфузов. Повторная жеребьевка ЛЧ лишила нас противостояния Месси и Роналду
Футбол Лига чемпионов UEFA
13 декабря 16:17
UDP. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов будет проведена заново из-за ошибки UEFA
UDP. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов будет проведена заново из-за ошибки UEFA
Футбол Лига чемпионов UEFA
13 декабря 13:23
Наггельсман объяснил, почему отказал «Реалу» в 2018 году
Наггельсман объяснил, почему отказал «Реалу» в 2018 году
Футбол Бундеслига (Германия)
12 декабря 11:49
Нагельсманн – самый молодой тренер, выигравший 100 матчей в Бундеслиге
Нагельсманн – самый молодой тренер, выигравший 100 матчей в Бундеслиге
Футбол Бундеслига (Германия)
11 декабря 21:48

Новости: Футбол

Яремчук: «Тренер «Бенфики» акцентирует, что мне нужно больше учить португальский»
Яремчук: «Тренер «Бенфики» акцентирует, что мне нужно больше учить португальский»
Украинские легионеры
21:24
Чемпионат Италии. «Милан» – «Наполи». Онлайн трансляция
Чемпионат Италии. «Милан» – «Наполи». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
21:10
Зинченко высказался о завершении карьеры Агуэро, поделившись совместными атмосферными фото
Зинченко высказался о завершении карьеры Агуэро, поделившись совместными атмосферными фото
В Европе
20:59
Клубы АПЛ хотят приостановить чемпионат на месяц
Клубы АПЛ хотят приостановить чемпионат на месяц
Премьер-Лига (Англия)
20:52
Будет первая победа Шевченко в Серии А? «Лацио» – «Дженоа». Онлайн трансляция
Будет первая победа Шевченко в Серии А? «Лацио» – «Дженоа». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
20:00
Чемпионат Англии. «Челси» – «Эвертон». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Челси» – «Эвертон». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
20:00
Чемпионат Италии. «Салернитана» – «Интер». Онлайн трансляция
Чемпионат Италии. «Салернитана» – «Интер». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
19:58
Сборная Украины узнала соперников в групповом раунде Лиги наций 2022/23
Сборная Украины узнала соперников в групповом раунде Лиги наций 2022/23
Лига наций UEFA
19:47
У АПЛ серьезные проблемы с ковидом. Матч МЮ – «Брайтон» также перенесен
У АПЛ серьезные проблемы с ковидом. Матч МЮ – «Брайтон» также перенесен
Премьер-Лига (Англия)
19:37
Все новости

Популярные новости

Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:18
152
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 11:21
132
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 21:30
27
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Послесловие
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 12:39
134
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
09 декабря 22:29
6
Усик заработает еще денег. Его бой с Джошуа продал больше трансляций, чем поединок Энтони с Кличко
Усик заработает еще денег. Его бой с Джошуа продал больше трансляций, чем поединок Энтони с Кличко
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 19:45
1
Все новости

Анонсы

Чемпионат Англии. «Челси» – «Эвертон». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Челси» – «Эвертон». Онлайн трансляция
21:45
Будет первая победа Шевченко в Серии А? «Лацио» – «Дженоа». Онлайн трансляция
WEB
Будет первая победа Шевченко в Серии А? «Лацио» – «Дженоа». Онлайн трансляция
17 декабря 19:30
Чемпионат Италии. «Салернитана» – «Интер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Салернитана» – «Интер». Онлайн трансляция
17 декабря 21:45
Артур Бетербиев – Маркус Браун. Онлайн трансляция
WEB
Артур Бетербиев – Маркус Браун. Онлайн трансляция
18 декабря 05:30
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». Онлайн трансляция
18 декабря 14:30
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Рома». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Рома». Онлайн трансляция
18 декабря 16:00
Дмитрий Митрофанов – Берикбай Нурымбетов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Митрофанов – Берикбай Нурымбетов. Онлайн трансляция
18 декабря 20:30
Владислав Сиренко – Андрей Руденко. Онлайн трансляция
WEB
Владислав Сиренко – Андрей Руденко. Онлайн трансляция
18 декабря 21:30
Денис Беринчик – Иса Чаниев. Онлайн трансляция
WEB
Денис Беринчик – Иса Чаниев. Онлайн трансляция
18 декабря 22:30
Джозеф Паркер – Дерек Чисора. Онлайн трансляция
WEB
Джозеф Паркер – Дерек Чисора. Онлайн трансляция
18 декабря 23:30
Хильберто Рамирес – Юниэски Гонсалес. Онлайн трансляция
WEB
Хильберто Рамирес – Юниэски Гонсалес. Онлайн трансляция
19 декабря 05:30
Джейк Пол – Тайрон Вудли 2. Онлайн трансляция
WEB
Джейк Пол – Тайрон Вудли 2. Онлайн трансляция
19 декабря 06:00
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
19 декабря 10:50
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
19 декабря 18:45
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
19 декабря 19:40
Чемпионат Италии. «Милан» – «Наполи». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Милан» – «Наполи». Онлайн трансляция
19 декабря 21:45
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
19 декабря 21:45